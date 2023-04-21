Прогноз погоди на 22 квітня: в Україні дощитиме, але стане тепліше

У суботу, 22 квітня, частину України охоплять дощі. Температура повітря буде плюсовою - місцями стовпчики термометрів покажуть до 17° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. На півдні, сході, у більшості центральних та Сумській областях дощитиме. Натомість на решті території без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла. Лише на у південній частині країни стовпчики термометрів вночі піднімуться до +10°. Вдень на переважній більшості території країни прогнозують від +12° до +17°. Трохи меншими будуть температурні показники у східних областях - 8-13° тепла.

Прогноз погоди на Київщині

У суботу, 22 квітня, у регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Швидкість північного вітру 5-10 м/с.

На Київщині вночі температура повітря буде +2-7°, а вдень підніметься до +12-17°. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла, а вже вдень 14-16° тепла.

Погода в Карпатах

У суботу в Карпатах вночі синоптики прогнозують від 3° тепла до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5-10°.

Крім того, синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин на високогір'ї українських Карпат. Значна сніголавинна небезпека утримується:

на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Низька сніголавинна небезпека очікується:

на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич у своєму огляді на тиждень, 17-23 квітня, попереджав про погіршення погоди. За його словами, дощі відновляться у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

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