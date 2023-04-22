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Россияне обстреляли четыре пограничных громады Сумщины: есть 114 "прилетов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Россияне обстреляли четыре пограничных громады Сумщины: есть 114 "прилетов"

Продолжаются обстрелы Сумщины / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

По состоянию на 21:00 21 апреля 2023 г. стала известна ситуация на Сумщине.

В течение дня россияне совершили обстрелы 4 пограничных громад – Хотинской, Белопольской, Шалыгинской и Новослободской. Зафиксировано 114 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

  • Хотинская громада: утром по окраине села Кондратовка Хотинской общины враг бил из артиллерии – 4 «прилета». В результате обстрела ранено 1 гражданское лицо. Также повреждено помещение школы.
  • Шалыгинская громада: по территории общины россияне совершили артиллерийский обстрел – 8 «прилетов».
  • Белопольская громада: враг по территории общины совершил 7 обстрелов в течение дня: бил из гранатометов (АГС) – 69 прилетов и минометов – 29 прилетов.
  • Новослободская громада: был артобстрел общины – 4 «прилета».

Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
137
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