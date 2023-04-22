Девушка с металлоискателем нашла клад викингов

Серебряные монеты были найдены примерно в пяти милях от крепости викингов Фиркат.

Около 300 серебряных монет, которым, как полагают, более 1000 лет, были найдены вблизи крепости викингов на северо-западе Дании.

Об этом пишет СВSnews.

Редкую находку, лежащую в двух местах неподалеку друг от друга, откопала девушка, которая искала металл на кукурузном поле.

"Такое сокровище очень редкостное", — сказал Ларс Кристиан Норбах, директор музея Северной Ютландии, где будут выставлены артефакты.

Серебряные монеты были найдены примерно в пяти милях от крепости викингов Фиркат, вблизи города Хобро. Поскольку на обеих сторонах есть надписи крестами, считается, что они датируются 980 годами, сообщили в музее.

По данным археологов, в казне есть датские, арабские и немецкие монеты, а также ювелирные изделия из Шотландии и Ирландии.

"Два серебряных сокровища представляют собой абсолютно фантастическую историю, но обнаружить их в поселении всего в восьми километрах от замка викингов — это невероятно", — сказал археолог и куратор музея Торбен Триер Кристиансен.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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