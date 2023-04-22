Самые бюджетные европейские города для уик-энда в 2023 году

Спрос на путешествия, несмотря на экономические проблемы, в мире не падает. Туристы не готовы отказываться от отпусков, впрочем, ищут варианты, как сэкономить.

Об этом пишет издание The Independent.

1. Измир (Турция). Это средиземноморский порт на западном побережье Анатолии. Среди интересного – пляжи, рынки и старинные сооружения. В городе нет пляжей для купания, однако легко можно доехать на популярные курорты Алачаты и Чешме.

2. Краков (Польша). Город, славящийся многими историческими достопримечательностями. В целом поездка в Польшу очень выгодна, поскольку и на Рыночной площади и прилегающих улицах уличную еду и пиво можно будет купить всего за несколько евро.

3. Бухарест (Румыния). Здесь можно найти недорогое жилье и добраться до страны дешевым прямым рейсом. Город может предложить туристам множество достопримечательностей и вкусную локальную кухню по доступным ценам.

4. София (Болгария). Это универсальный для жизни город, построенный на римских руинах. По итогам 2022 года София была признана одним из самых дешевых мест для отдыха в Европе, где всего за 10 евро можно купить несколько бокалов знаменитого дешевого болгарского вина.

5. Афины (Греция). Страна имеет много историю, а большинство недорогих отелей предлагают вид на Акрополь с террас на крыше и баров. Столица Греции предлагает необычно доступные цены за несколько дней отдыха.

6. Лиссабон (Португалия). В прибрежной столице Португалии легко сэкономить, путешествуя на трамвае или прогуливаясь по холмистой местности в поисках недорогих местных блюд и напитков.

7. Прага (Чехия). Чешская столица, известная своей Старогородской площадью, средневековыми готическими зданиями и классическими концертами, обещает культурно богатое путешествие с ограниченным бюджетом.

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8. Толедо (Испания). Старая столица Испанской империи – это огороженный древний город в центральной части Испании, известный своими религиозными достопримечательностями, историческим кварталом из Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепостями и соборами. Отдых здесь будет в разы дешевле, чем в Барселоне.

Раньше мы писали о летнем отдыхе в Карпатах: куда поехать, если вы планируете отпуск

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