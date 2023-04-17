Украинец, совершивший самоподжог в Кракове, скончался в больнице

Состояние мужчины было критическим с самого начала.

Украинец, совершивший на прошлой неделе самоподжог перед консульством нашего государства в Кракове, скончался в больнице от полученных ожогов.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Отмечается, что состояние 62-летнего (ранее СМИ писали, что ему было 63 года) мужчины с начала пребывания в больнице было тяжелым.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей-специалистов, сегодня днем скончался пациент, которого 13 апреля госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, после самоподжигания перед украинским консульством", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 62-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя.

По данным СМИ, мужчина был аккуратно одет. Вдруг он стал призывать земляков возвращаться в Украину, мужчин бороться за родину. Другие очевидцы рассказали, что этот украинец якобы кричал, что "разочарован своим государством, возмущался коррупцией и заявлял, что за 10 лет жизни в Польше ему никто ничем не помог".

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