Польша запретила ввоз зерна и продуктов из Украины

Ярослав Качиньский объяснил, что если не запретить ввоз зерна из-за границы, то польские аграрии будут нести убытки и это могут использовать политические оппоненты на предстоящих выборах.

Польша запретила ввозить из Украины зерно и другие продукты питания.

О постановлении, принятом правительством, заявил глава консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает RMF24.

Качиньский объявил, что Польша проведет общую закупку зерна в хранилищах с доплатой и сохранит субсидии для польских аграриев. Кроме того, страна запрещает ввоз украинского зерна и других продуктов. Следует отметить, что запрет на ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины был объявлен во время съезда партии "Право и Справедливость", который состоялся в селе Лысее возле Остроленки.

"Мы являемся и остаемся друзьями и союзниками Украины без малейших изменений. Мы будем ее поддерживать и делаем это сейчас. Несмотря на это, обязанность каждой доброй власти защищать интересы собственных граждан", — подчеркнул Качиньский, добавив, что кризис в польской деревне повлияет на положение всех поляков.

Лидер правящей партии объяснил, что если не запретить ввоз зерна из-за границы, то польские аграрии будут получать убытки и это могут использовать политические оппоненты на предстоящих выборах.

"И именно поэтому, зная, что это в интересах польского села, что это в интересах поляков, но также, что это в интересах Украины — потому что не в интересах наших друзей, чтобы Польша погружалась в кризис и чтобы здесь пришли к власти люди, которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины, здесь у власти принято решительное, тяжелое решение", – сказал Ярослав Качиньский.

Политик добавил, что полный перечень запрещенных для ввоза продуктов уже находится в распоряжении правительства.

"Поэтому сегодня правительство приняло постановление, запрещающее ввоз в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания, я не могу их назвать. Они перечислены в приложении к этому распоряжению (...), от уже упомянутого зерна до медовой продукции, очень-очень многое", – добавил он.

Ярослав Качиньский также анонсировал выкуп украинского зерна, который сейчас находится на складах в Польше.

"Будет общая закупка зерна, которая хранится в силосах. Минимальная цена более 1400 злотых за тонну", — сказал президент PiS Ярослав Качиньский.

Ранее из-за протестов в Польше Украина приостановила экспорт зерна без прекращения транзита. Экспорт украинского зерна в Польшу остановили, по меньшей мере, до июля, однако 14 апреля его запретили.

Напомним, Словакия запретила перерабатывать и использовать для питания украинское зерно. В ходе проверки 1,5 тонн зерна в городе Коларово обнаружили опасные пестициды.

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