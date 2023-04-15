Польща заборонила ввезення зерна та продуктів з України

Ярослав Качинський пояснив, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки і це можуть використаюти політичні опоненти на майбутніх виборах.

Польща заборонила ввозити з України зерно та інші продукти харчування.

Про постанову, ухвалену урядом, заявив голова консервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає RMF24.

Качинський оголосив, що Польща проведе загальний закуп зерна у сховищах з доплатою та збереже субсидії для польських аграріїв. Крім того, країна забороняє ввозити українське зерно та інші продукти. Варто зауважити, що заборона на ввезення збіжжя та іншої сільгосппродукції з України була оголошена під час з’їзду партії "Право і Справедливість", який відбувся у селі Лисе біля Остроленки.

"Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз. Незважаючи на це, обов'язок кожної доброї влади захищати інтереси власних громадян", – наголосив Качинський, додавши, що криза в польському селі вплине на становище всіх поляків.

Лідер правлячої партії пояснив, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки і це можуть використаюти політичні опоненти на майбутніх виборах.

"І саме через це, знаючи, що це в інтересах польського села, що це в інтересах поляків, але також, що це в інтересах України – бо не в інтересах наших друзів, щоб Польща занурювалась в кризу і щоб тут прийшли до влади люди, які змінять цю політику радикальної підтримки України, тут при владі, прийнято рішуче, важке рішення", – сказав Ярослав Качинський.

Політик додав, що повний перелік заборонених для ввезення продуктів уже є у урядовому розпорядженні.

"Тому сьогодні уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не можу їх назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження (...), від уже згаданого зерна до медової продукції, дуже-дуже багато чого", – додав він.

Ярослав Качинський також анонсував викуп українського зерна, який зараз лежить на складах у Польщі.

"Буде загальний закуп зерна, що зберігається в силосах. Мінімальна ціна понад 1400 злотих за тонну", — сказав президент PiS Ярослав Качиньський.

Раніше через протести у Польщі Україна призупинила експорт зерна без припинення транзиту. Експорт українського зерна до Польщі зупинили щонайменше до липня, проте 14 квітня його заборонили.

Нагадаємо, Словаччина заборонила переробляти і використовувати для харчування українське зерно. Під час перевірки 1,5 тонн зерна в місті Коларово виявили небезпечні пестициди.

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