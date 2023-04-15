На фронте назревает серьезная проблема: эксперт рассказал, как ее решить

Украине срочно нужны системы ПВО, которые действуют на расстоянии более 100 километров, потому что на фронте может возникнуть серьезная проблема из-за российских управляемых бомб.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что западные лидеры должны осознать, что ситуация становится экстремальной. "Управляемые авиационные бомбы россиян это проблема, которую следует решать как можно скорее!" – считает он.

Он отметил, что россияне поставили на поток производство съемных модулей управления и коррекции для свободно падающих авиабомб. Благодаря этому обычные бомбы превращаются в аналоги крылатых ракет. Когда самолет сбрасывает такую бомбу, она не падает вниз, а может пролететь десятки километров в указанную точку.

"Эти модули ненадежны и порой улетают во время сброса бомбы, но старых советских бомб в России очень много. Даже ненадежность модулей компенсируется массовостью материала", — предупреждает эксперт.

Имеющиеся средства ПВО не могут качественно бороться с такими бомбами, проще будет просто сбивать сбрасывающие их самолеты. Именно для этого украинским военным нужны средства ПВО дальнего радиуса действия, чтобы доставать вражеские самолеты, сбрасывающие свои бомбы в десятках километров от фронта.

"Украине нужны не просто ЗРК Patriot и SAMP/Т, а именно ракеты к ним в модификации с дальностью поражения целей 100+ км. Но одними только ЗРК не обойтись, поскольку они не смогут закрыть необходимые участки. То есть возвращаемся к авиационному вопросу. Именно западного образца авиация с ракетами класса "воздух-воздух" с дальностью поражения 100+ км может решить эту, нарастающую как снежный ком проблему", – считает Коваленко.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы Украины могут получить зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне сообщали, что системы ПВО Patriot доставят в Украину быстрее, чем планировалось. Впрочем, что подразумевается под "быстрее", пока не известно.

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