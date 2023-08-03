Знищено понад 600 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втрати ще сім танків та два засоби ППО.

Станом на 3 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,

артилерійських систем - 4892 (+26) од,

РСЗВ - 704 (+4) од,

засоби ППО - 465 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,

спеціальна техніка - 721 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 526 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштабу розповіли, що відбувається на фронті. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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