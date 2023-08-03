Знищено понад 600 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втрати ще сім танків та два засоби ППО.
Станом на 3 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 247 850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 4224 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,
- артилерійських систем - 4892 (+26) од,
- РСЗВ - 704 (+4) од,
- засоби ППО - 465 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,
- спеціальна техніка - 721 (+3).
Нагадаємо, розпочалася 526 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштабу розповіли, що відбувається на фронті. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.