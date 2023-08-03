Що відбувається на фронті: найголовніше зі зведення Генштабу

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Відбулось 44 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого "мвс днр", проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості. Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації. Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. В той же час, переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік рф, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "мвс днр".

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, нашими захисниками було знищено 9 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.