Прогноз погоди на 3 серпня: в Україні буде спекотно до +33°, місцями - дощ

На більшій території країни буде сухо.

У четвер, 3 серпня, в Україні буде спекотно. Місцями в регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у більшості північних, центральних та південних областей дощитиме. Вдень на крайньому заході та сході країни - короткочасний дощ та гроза. На решті території буде без опадів.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +13-18°. На півдні та сході країни ніч буде теплішою - +17-22°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25-30°. На Одещині вдень повітря прогріється до 33° тепла. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +7-12°, а вдень - 20-25° тепла.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 3 серпня.

Погода в Києві

На Київщині на 3 серпня буде мінлива хмарність. Вночі місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер західний - 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +25-30°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла, вдень - +27-29°.

До України йде спека

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на Україну насувається сильна спека. Підвищення температури буде вже наприкінці цього тижня - впродовж 4-6 серпня. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40°.

"До України йде сильна спека. У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами. На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!", - повідомила вона.

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