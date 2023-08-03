Что происходит на фронте: самое главное из сводки Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Произошло 44 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львове, Кизомис и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого "мвс днр", проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести. Также установлено, что ранения во время боя осужденных не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только при демобилизации. Террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. В то же время, переаттестация для коллаборантов-полицейских, перешедших на сторону России, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "мвс днр".

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также нашими защитниками было уничтожено 9 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 состава.