Пенсія 2023: чи буде ще підвищення цього року

За рік пенсія в Україні збільшилась майже на 20%.

У 2023 році багато українських пенсіонерів побачили значне зростання своїх пенсій після щорічного перерахунку.

Чи підвищуватиметься пенсія в Україні далі — йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Днями Пенсійний фонд (ПФ) повідомив: середня пенсія станом на 1 липня 2023 року складає 5311 грн. Тобто за рік вона збільшилась на 874 грн, або майже на 20%.

Однак далі пенсія в Україні цього року не зростатиме, повідомили нам у ПФ. Останнє підвищення було у липні, на 19,7% проіндексували (вперше за багато років) пенсії держслужбовцям, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Результати цього підвищення поки не оприлюднено, однак пенсії також зростуть не більше, ніж на 1500 грн.

Нагадаємо, протягом 2023 року пенсія була проіндексована тричі. В березні відбулося найбільше підвищення, яке торкнулося понад 10 млн українських пенсіонерів. У квітні пенсії перерахували пенсіонерам, які працюють, а в липні – деяким категоріям пенсіонерів, як-от держслужбовці, науковці. До кінця року більше не передбачено жодних перерахунків виплат особам пенсійного віку.

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