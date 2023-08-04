Пенсия 2023: будет ли еще повышение в этом году

За год пенсия в Украине увеличилась почти на 20%.

В 2023 году многие украинские пенсионеры увидели значительный рост своих пенсий после ежегодного пересчета.

Будет ли повышаться пенсия в Украине дальше — говорится в материале ТСН.ua.

На днях Пенсионный фонд (ПФ) сообщил: средняя пенсия на 1 июля 2023 года составляет 5311 грн. То есть, за год она увеличилась на 874 грн, или почти на 20%.

Однако дальше пенсия в Украине в этом году не будет расти, сообщили в ПФ. Последнее повышение было в июле, на 19,7% проиндексировали (впервые за многие годы) пенсии госслужащим, ученым, работникам органов местного самоуправления. Результаты этого повышения пока не обнародованы, однако пенсии также возрастут не более чем на 1500 грн.

Напомним, в течение 2023 года пенсия была проиндексирована трижды. В марте произошло самое большое повышение, которое затронуло более 10 млн. украинских пенсионеров. В апреле пенсии перечислили работающим пенсионерам, а в июле – некоторым категориям пенсионеров, таких как госслужащие, ученые. До конца года больше не предусмотрено никаких перерасчетов выплат лицам пенсионного возраста.

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