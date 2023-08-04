"Процессом войны руководит уже не Путин": эксперт сделал неожиданное заявление

В Украине процессом войны руководит не российский диктатор Владимир Путин, а чекистская мафия.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в Сети.

Как отмечает эксперт, чекистская мафия сейчас создает все условия для того, чтобы принудить Запад к переговорам о завершении войны.

"Сегодня чекистская мафия управляет процессом, уже не Путин. Путин, может быть, какие-то распоряжения дает, но вряд ли они доводятся до полного исполнения. Например, я больше чем уверен, что Путин отдал приказ расправиться и с Пригожиным, и с "Вагнером" "после мятежа", — отметил Жданов.

Также читайте Оккупанты не имеют никакого успеха на востоке Украины — Генштаб

Также, по его словам, Запад "прекрасно" понимает ситуацию.

В то же время Жданов добавил, что поставки вооружения Украине не прекращались и идут "по графику".

Читайте также: