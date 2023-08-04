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Передавал данные о дислокации ВСУ: житель Краматорска оказался в тюрьме

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Передавал данные о дислокации ВСУ: житель Краматорска оказался в тюрьме

Житель Краматорска решил помогать оккупантам. / Фото: Associated Press

Предатель самовольно решил помочь врагу.

Суд приговорил к девяти годам заключения жителя Краматорска Донецкой области, работавшего на страну-агрессора. В частности, предатель передавал врагу данные о дислокации ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил. Он приговорен к девяти годам за решеткой", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в марте 2023-го местный фотограф-любитель в мессенджере Telegram переписывался с двумя администраторами местных пророссийских чатов, которые создавали специально для сбора разведданных. Житель Краматорска сознавал, что предоставленная информация может попасть в российские военные. но это его не останавливало.

Мужчина посылал фотографии мест дислокации подразделений ВСУ на территории Краматорска. Через некоторое время по одному из таких объектов российская армия попала ракетой.

Осужден житель Краматорска, работавший на врага. / © Офис генерального прокурора
Осужден житель Краматорска, работавший на врага. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, в Одессе задержан юрисконсульт "партии Шария", работавший на российскую разведку.   Частный юрист передавал россиянам цели для воздушных ударов по городу, следил за местами дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, а также отчитывался о последствиях попаданий ракет и ударов дронами-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
307
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