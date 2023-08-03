Переворот у Нігері: США евакуюють частину свого посольства

Дипвідомство буде відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам Сполучених Штатів.

У США дали вказівку про евакуацію частини співробітників свого посольства та їхніх родин з Ніамею після держперевороту в Нігері.

Про це повідомляє The Guardian.

У Держдепартаменті США дали вказівку про евакуацію посольства в Ніамеї, "враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності".

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"Державний департамент наказує тимчасово покинути урядовому персоналу США, який не пов’язаний із надзвичайними ситуаціями, і відповідним членам родин, посольство США в Ніамеї", – заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Водночас він повідомив, що США надалі здійснюють "дипломатичну підтримку на найвищому рівні". Міллер зазначив, що американське посольство відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам Сполучених Штатів.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові 2 серпня заявив президенту Нігеру Мохамеду Базуму, якого скинули заколотники, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці відновлення демократично обраного уряду в країні.

Що відомо про держпереворот у Нігері

У Нігері 26 липня бійці нацгвардії влаштували державний переворот: заблокували президента країни Мохамеда Базума у його резиденції та заявили згодом про повалення його влади. Зауважимо, на Заході вважали Базума ключовим союзником у боротьбі проти ісламістських бойовиків у регіоні.

Вже 28 липня генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру. Саме очолюваний ним підрозділ захопив лідера країни.

30 липня у Нігері тисячі прихильників хунти влаштували марш вулицями Ніамея до посольства Франції, розмахуючи прапорами Росії та скандували ім’я її президента Володимира Путіна.

За переворотом у Нігері стоїть Росія – в цьому переконаний радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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