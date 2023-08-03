Переворот в Нигере: США эвакуируют часть своего посольства

Дипведомство будет открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

В США дали указание об эвакуации части сотрудников своего посольства и их семей из Ниамея после госпереворота в Нигере.

Об этом сообщает The Guardian.

В Госдепартаменте США дали указание об эвакуации посольства в Ниамее, "учитывая текущие события в Нигере и из-за большой осторожности".

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"Государственный департамент предписывает временно покинуть правительственному персоналу США, который не связан с чрезвычайными ситуациями, и соответствующим членам семей, посольство США в Ниамее", — заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

В то же время он сообщил, что США в дальнейшем осуществляют "дипломатическую поддержку на самом высоком уровне". Миллер отметил, что американское посольство открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам Соединенных Штатов.

Добавим, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре 2 августа заявил президенту Нигеру Мохаммеду Базуму, свергнутому мятежниками, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке восстановления демократически избранного правительства в стране.

Что известно о госперевороте в Нигере

В Нигере 26 июля бойцы нацгвардии устроили государственный переворот: заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его резиденции и впоследствии заявили о свержении его власти. Заметим, на Западе Базум считался ключевым союзником в борьбе против исламистских боевиков в регионе.

Уже 28 июля генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера. Именно возглавляемое им подразделение захватило лидера страны.

30 июля в Нигере тысячи поклонников хунты устроили марш по улицам Ниамея к посольству Франции, размахивая флагами России и скандируя имя ее президента Владимира Путина.

За переворотом в Нигере стоит Россия – в этом уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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