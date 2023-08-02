Кто и зачем поддерживает госпереворот в Нигере — AP

Буркина-Фасо и Мали заявили, что иностранное военное вмешательство в Нигере будет считаться объявлением войны и против них тоже.

Не все враждебно относятся к переворотам в Нигере и других африканских странах, обеспокоивших Запад в последние несколько лет.

Об этом пишет Associated Press.

На "семейном фото" саммита Россия-Африка на прошлой неделе президент России Владимир Путин стоял рядом с Ибрагимом Траоре, молодым военным офицером, захватившим власть у Буркина-Фасо в сентябре.

Это был неловкий момент для многих лидеров в других странах Африки. "Нормализация и достоинство военным захватам власти должен беспокоить наш большой континент", — написал на этой неделе главный секретарь Министерства иностранных дел Кении, распространяя фотографию.

The normalization and dignifying of military takeovers must trouble our great continent. A major rollback to the democratic gains so far made. @africa_amani pic.twitter.com/E4J31NgTAH — Korir Sing'Oei (@SingoeiAKorir) July 31, 2023

Теперь Буркина-Фасо и другая дружественная к России страна во главе с военной хунтой, Мали, сделали необычный шаг, заявив, что иностранное военное вмешательство в соседнем Нигере после переворота на прошлой неделе будет считаться объявлением войны и против них тоже.

Они бросают вызов западноафриканской региональной организации ЭКОВАС, заявившей в 30 июля, что может применить силу, если лидеры переворота в Нигере не вернут на должность демократически избранного президента Мохаммеда Базума в течение недели. Другая пострадавшая от переворота страна, Гвинея, в отдельном заявлении поддержала хунту Нигеру и призвала ЭКОВАС "опомниться".

Люди радуются, когда силы безопасности проезжают по улицам столицы Мали Бамако, 19 августа 2020 года, на следующий день после того, как вооруженные солдаты открыли огонь в воздух у дома президента Ибрагима Бубакара Кейты и взяли его под стражу/Associated Press

Их защита событий в Нигере усложняет реакцию мира, поскольку испытывает решительность партнеров по прочности. Это также отражает то, что предупреждало исследование Организации Объединенных Наций в прошлом месяце после опроса тысяч граждан африканских стран, недавно переживших перевороты или другие недемократические изменения правительства.

"Возможный сценарий на региональном уровне может привести к тому, что военные хунты в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо объединятся", чтобы бросить вызов традиционной реакции региона на перевороты, говорится в докладе. В отчете содержится предупреждение о том, что они могут бросить вызов санкциям и провести выборы с помощью новых международных альянсов.

Активист Мамаду Драбо, лидер движения "Спасем Буркина-Фасо", объявляет толпе, собравшейся на площади Нации, которую подполковник Поль Анри Сандаого Дамиба взял на себя руководство страной в Уагадугу, Буркина-Фасо, 24 января 2022 года/Associated Pres

В докладе говорится, что "парадоксально", но народная поддержка недавних военных переворотов в Африке является "симптомом новой волны демократических стремлений, которая распространяется по всему континенту", поскольку подавляющее большинство молодого населения разочаровывается в существующих экономических и политических системах и требует изменений быстрее, чем это может обеспечить выборы.

Многие просто хотят чувствовать себя в безопасности, в то время как исламские экстремисты расширяют свою территорию в Сахеле, засушливом регионе к югу от пустыни Сахара. "Я думаю, что военные власти в Нигере будут лучше координировать свои военные действия с Мали и Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом", — сказал Харбер Сиссе, проживающий в Гвинее гражданин Мали в интервью агентству Associated Press. Он считает, что демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум "закрывал глаза" и позволял экстремистам пересекать границу с Мали.

Те, кто помнит прошлые перевороты в регионе, не обязательно будут шокированы наспех собранными военными объявлениями и волнениями на улицах. Опрос, проведенный ООН, показал оптимизм и волнение вместе с тревогой за будущее, а также нетерпение, которое привело к нескольким переворотам в течение нескольких месяцев в нескольких странах. Четыре переворота в Африке в 2021 году стали самым большим количеством переворотов за один год за последние два десятилетия.

Сенегальские войска ЭКОВАС занимают позицию у здания правительства в столице Гамбии Банжули, 22 января 2017 года/Associated Press

Многие заявили, что считают, что армия должна брать на себя ответственность, когда гражданское правительство некомпетентно. "Эти выводы подчеркивают риск возвращения в эпоху тесного военного вмешательства в африканскую политику", — говорится в отчете ООН.

Определенная международная реакция на перевороты может быть воспринята как оскорбление, особенно если некоторые иностранные партнеры сочли приоритетом безопасность, а не привлечение африканских правительств к ответственности за предполагаемые неправомерные действия. "В некоторых сценариях эти геополитические вмешательства усилили те же факторы, которые повышают риск переворота", — говорится в отчете ООН.

Нигер рассматривался Соединенными Штатами и союзниками как последний крупный партнер по борьбе с терроризмом в регионе после того, как Мали и Буркина-Фасо изгнали французские войска, а Мали приказала 15-тысячной миротворческой миссии ООН покинуть страну, заявив, что она не выполнила свою миссию.

Экономические санкции и сокращение программ помощи после переворотов угрожают ухудшить условия жизни многих людей в самых бедных странах мира, в то время как зажиточные иностранцы садятся на эвакуационные рейсы в более комфортные места.

Чтобы помочь противостоять эпидемии переворотов, международные партнеры не должны преуменьшать недовольство людей национальной властью, а их участие должно выходить за рамки сектора безопасности и национальных элит, написал 31 июля директор аналитического центра Amani Africa Соломон Дерсо.

“Небольшое количество людей наживается на богатствах Нигера, – сказал один из сторонников переворота Сейда Муса в столице Ниамеи. – Нигерийцы не могут так жить. Настало время перемен. И перемены пришли”.

Частично разочарование в Нигере и его соседях из-за слабости правительства в борьбе с коррупцией и угрозой исламского экстремизма было направлено на Францию, бывшего колонизатора современных Мали, Гвинеи, Нигера, Буркина-Фасо и других стран Западной и Центральной Африки. Французское посольство было атаковано в Нигере вскоре после переворота, а посольство в Буркина-Фасо было атаковано в прошлом году.

Некоторые в Западной Африке были огорчены предупреждением Франции вскоре после переворота в Нигере по поводу тех, кто угрожает "французским интересам" в этой стране, видя в этом пример якобы приоритетов, уже давно обуславливающих вмешательство посторонних, в частности, природные ресурсы.

Россия сыграла на таких настроениях, позиционируя себя перед африканскими государствами как страну, никогда не колонизировавшую континент, завоевав поддержку в Мали и других уязвимых странах для Москвы и российской группы наемников "Вагнер".

Российский флаг можно было увидеть на улицах столицы Нигера в первые дни после переворота, даже когда Кремль призвал Нигер "быстрее восстановить конституционный порядок".

Нигерийцы, некоторые из которых держат российские флаги, принимают участие в марше, организованном сторонниками лидера переворота генерала Абдурахмана Чиани в Ниамее, Нигер, 30 июля 2023 года/Associated Press

Москва также подчеркнула свою роль ведущего поставщика оружия в Африку, о чем заявил военный лидер Буркина-Фасо в ходе российско-африканского саммита.

"Слава Богу, Россия — ни в чем не отказывающая страна", — сказал Траоре в интервью российскому изданию Sputnik, утверждая, что Москва не налагает никаких ограничений на закупку оружия и даже готова предоставить его бесплатно, чтобы помочь в борьбе с экстремизмом. “Фактически все, что мы хотим купить, Россия согласна нам продать. С другими странами так не бывает.

Напомним, путчисты в Нигере заявили, что приостановили работу всех институтов и закрыли границы страны. Президент Нигера Мохамед Базум, являвшийся союзником Украины в Африке, удерживается войсками президентской гвардии с утра 26 июля.

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