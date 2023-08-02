Кто и зачем поддерживает госпереворот в Нигере — AP

Буркина-Фасо и Мали заявили, что иностранное военное вмешательство в Нигере будет считаться объявлением войны и против них тоже.
Не все враждебно относятся к переворотам в Нигере и других африканских странах, обеспокоивших Запад в последние несколько лет.
Об этом пишет Associated Press.
На "семейном фото" саммита Россия-Африка на прошлой неделе президент России Владимир Путин стоял рядом с Ибрагимом Траоре, молодым военным офицером, захватившим власть у Буркина-Фасо в сентябре.
Это был неловкий момент для многих лидеров в других странах Африки. "Нормализация и достоинство военным захватам власти должен беспокоить наш большой континент", — написал на этой неделе главный секретарь Министерства иностранных дел Кении, распространяя фотографию.
The normalization and dignifying of military takeovers must trouble our great continent. A major rollback to the democratic gains so far made. @africa_amani pic.twitter.com/E4J31NgTAH— Korir Sing'Oei (@SingoeiAKorir) July 31, 2023
Теперь Буркина-Фасо и другая дружественная к России страна во главе с военной хунтой, Мали, сделали необычный шаг, заявив, что иностранное военное вмешательство в соседнем Нигере после переворота на прошлой неделе будет считаться объявлением войны и против них тоже.
Они бросают вызов западноафриканской региональной организации ЭКОВАС, заявившей в 30 июля, что может применить силу, если лидеры переворота в Нигере не вернут на должность демократически избранного президента Мохаммеда Базума в течение недели. Другая пострадавшая от переворота страна, Гвинея, в отдельном заявлении поддержала хунту Нигеру и призвала ЭКОВАС "опомниться".
Их защита событий в Нигере усложняет реакцию мира, поскольку испытывает решительность партнеров по прочности. Это также отражает то, что предупреждало исследование Организации Объединенных Наций в прошлом месяце после опроса тысяч граждан африканских стран, недавно переживших перевороты или другие недемократические изменения правительства.
"Возможный сценарий на региональном уровне может привести к тому, что военные хунты в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо объединятся", чтобы бросить вызов традиционной реакции региона на перевороты, говорится в докладе. В отчете содержится предупреждение о том, что они могут бросить вызов санкциям и провести выборы с помощью новых международных альянсов.
В докладе говорится, что "парадоксально", но народная поддержка недавних военных переворотов в Африке является "симптомом новой волны демократических стремлений, которая распространяется по всему континенту", поскольку подавляющее большинство молодого населения разочаровывается в существующих экономических и политических системах и требует изменений быстрее, чем это может обеспечить выборы.
Многие просто хотят чувствовать себя в безопасности, в то время как исламские экстремисты расширяют свою территорию в Сахеле, засушливом регионе к югу от пустыни Сахара. "Я думаю, что военные власти в Нигере будут лучше координировать свои военные действия с Мали и Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом", — сказал Харбер Сиссе, проживающий в Гвинее гражданин Мали в интервью агентству Associated Press. Он считает, что демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум "закрывал глаза" и позволял экстремистам пересекать границу с Мали.
Те, кто помнит прошлые перевороты в регионе, не обязательно будут шокированы наспех собранными военными объявлениями и волнениями на улицах. Опрос, проведенный ООН, показал оптимизм и волнение вместе с тревогой за будущее, а также нетерпение, которое привело к нескольким переворотам в течение нескольких месяцев в нескольких странах. Четыре переворота в Африке в 2021 году стали самым большим количеством переворотов за один год за последние два десятилетия.
Многие заявили, что считают, что армия должна брать на себя ответственность, когда гражданское правительство некомпетентно. "Эти выводы подчеркивают риск возвращения в эпоху тесного военного вмешательства в африканскую политику", — говорится в отчете ООН.
Определенная международная реакция на перевороты может быть воспринята как оскорбление, особенно если некоторые иностранные партнеры сочли приоритетом безопасность, а не привлечение африканских правительств к ответственности за предполагаемые неправомерные действия. "В некоторых сценариях эти геополитические вмешательства усилили те же факторы, которые повышают риск переворота", — говорится в отчете ООН.
Нигер рассматривался Соединенными Штатами и союзниками как последний крупный партнер по борьбе с терроризмом в регионе после того, как Мали и Буркина-Фасо изгнали французские войска, а Мали приказала 15-тысячной миротворческой миссии ООН покинуть страну, заявив, что она не выполнила свою миссию.
Экономические санкции и сокращение программ помощи после переворотов угрожают ухудшить условия жизни многих людей в самых бедных странах мира, в то время как зажиточные иностранцы садятся на эвакуационные рейсы в более комфортные места.
Чтобы помочь противостоять эпидемии переворотов, международные партнеры не должны преуменьшать недовольство людей национальной властью, а их участие должно выходить за рамки сектора безопасности и национальных элит, написал 31 июля директор аналитического центра Amani Africa Соломон Дерсо.
“Небольшое количество людей наживается на богатствах Нигера, – сказал один из сторонников переворота Сейда Муса в столице Ниамеи. – Нигерийцы не могут так жить. Настало время перемен. И перемены пришли”.
Частично разочарование в Нигере и его соседях из-за слабости правительства в борьбе с коррупцией и угрозой исламского экстремизма было направлено на Францию, бывшего колонизатора современных Мали, Гвинеи, Нигера, Буркина-Фасо и других стран Западной и Центральной Африки. Французское посольство было атаковано в Нигере вскоре после переворота, а посольство в Буркина-Фасо было атаковано в прошлом году.
Некоторые в Западной Африке были огорчены предупреждением Франции вскоре после переворота в Нигере по поводу тех, кто угрожает "французским интересам" в этой стране, видя в этом пример якобы приоритетов, уже давно обуславливающих вмешательство посторонних, в частности, природные ресурсы.
Россия сыграла на таких настроениях, позиционируя себя перед африканскими государствами как страну, никогда не колонизировавшую континент, завоевав поддержку в Мали и других уязвимых странах для Москвы и российской группы наемников "Вагнер".
Российский флаг можно было увидеть на улицах столицы Нигера в первые дни после переворота, даже когда Кремль призвал Нигер "быстрее восстановить конституционный порядок".
Москва также подчеркнула свою роль ведущего поставщика оружия в Африку, о чем заявил военный лидер Буркина-Фасо в ходе российско-африканского саммита.
"Слава Богу, Россия — ни в чем не отказывающая страна", — сказал Траоре в интервью российскому изданию Sputnik, утверждая, что Москва не налагает никаких ограничений на закупку оружия и даже готова предоставить его бесплатно, чтобы помочь в борьбе с экстремизмом. “Фактически все, что мы хотим купить, Россия согласна нам продать. С другими странами так не бывает.
Напомним, путчисты в Нигере заявили, что приостановили работу всех институтов и закрыли границы страны. Президент Нигера Мохамед Базум, являвшийся союзником Украины в Африке, удерживается войсками президентской гвардии с утра 26 июля.
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