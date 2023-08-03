Суперлуна в августе: увидят ли уникальное явление украинцы

Суперлуна – редкое космическое явление, которое будут наблюдать в разных частях мира в ближайшие дни.

В августе можно будет наблюдать два раза за таким астрономическим явлением, как суперлуна.

Об этом пишет Inverse.

Первое астрономическое явление, связанное с Луной, можно будет увидеть вечером 7 августа, всю ночь и ранним утром 8 августа.

Следующая суперлуна состоится в ночь на 30 августа. Еще одно подобное явление, последнее в этом году, можно будет увидеть в ночь на 28 сентября.

Что такое суперлуна

Астрономическое явление происходит тогда, когда Луна находится ближе всего к Земле во время своего орбитального движения вокруг нашей планеты и приходится на полнолуние. То есть должны совпасть эти два фактора — полная Луна и пребывание нашего спутника в перигее — ближайшей точке к Земле.

Во время явления Луна выглядит примерно на 7% больше, чем обычно, и она примерно на 16% ярче, то есть сильнее отражает солнечный свет. Но если различие в размерах Луны увидеть невооруженным глазом сложно, то увеличение яркости видно хорошо.

Как суперлуна влияет на человека

Во время полной Луны нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей возбужденными и импульсивными. В то же время, полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Во время полнолуния и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Впрочем, суперлуна, несмотря на некоторые предрассудки, не вызывает больших потопов, землетрясений, цунами или извержений вулканов. Суперполное только вызывает несколько более высокие приливы, чем обычные.

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