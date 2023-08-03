Росіяни обстріляли Херсон: поранено пасажирів тролейбуса

Люди на момент атаки перебували у транспортному засобі.

Зранку 3 серпня російська окупаційна армія знову обстріляла Херсон. Під удар ворога потрапила церква у середмісті. Також дісталося тролейбусу, в якому були пасажири.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами голови ОВА, поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх шпиталізували до лікарні.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, окупанти вдарили по місту з артилерії.

"Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо, троє людей отримали поранення", - повідомив він.

Нагадаємо, вночі 2 серпня росіяни обстріляли центр Херсона.. Близько 03:20 окупанти РФ вдарили по житловому кварталу міста. Вже зранку росіяни вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки.

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