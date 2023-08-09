Чек-лист для батьків першокласника: як підготувати дитину до школи

1 вересня 2023 року у школах України пролунає перший дзвоник. Напевно, найбільше за всіх чекають цієї події та хвилюються батьки першокласників, готуючи їх до навчання. Та чи така важлива на сьогодні для дитини муштра з читанням, рахуванням і вивченням віршів напам’ять? Не варто лише на цьому акцентувати свою увагу. Адже вкрай необхідно, щоб дитина вміла спілкуватися з дорослими та однолітками, мала навички дотримання розпорядку дня, не розгубилася та знала, як діяти під час повітряної тривоги. Щоб якнайкраще підготувати свого першокласника до школи, керуйтеся наведеною інструкцією, яка складається з 10 простих кроків.

Крок №1: нівелюйте страх дитини перед школою

Найперше, що повинні зробити батьки для якісної підготовки до навчання своєї малечі – це створити позитивне враження про школу. Бо віднині дитина там проводитиме більшу частину свого часу, тому не повинна боятися туди ходити. Не можна говорити дитині про те, що вчителька сваритиметься, якщо її не слухати. Або у школі не можна гратися, бо покарають. Першокласник повинен знати, що в школі його приймуть, зрозуміють, не покинуть наодинці з його проблемами. Тому не слід нав’язувати дитині бажання туди не ходити, бо там сваряться і не дають гратися.

Крок №2: розкажіть дитині, хто такий учитель

Зазвичай, діти бояться незнайомих дорослих людей – і це нормально. Але не потрібно їх ще більше страхати тим, що вчителька строга, поставить погану оцінку, накричить. Роз’ясніть, що вчитель – це наставник, який допоможе навчитися новому, цікавому та корисному. З його поміччю дитина пізнає світ, він буде новим другом для неї та допомагатиме за будь-яких обставин. Допоможіть зрозуміти, що вчителя потрібно поважати і слухати, а не боятися. Розкажіть, як потрібно звертатися до своєї вчительки чи вчителя, поясніть, що звертання має бути на ім’я по батькові.

Крок №3: вдома розкажіть дитині про новий розпорядок дня

Поясніть своїй дитині, що тепер у неї буде новий «шкільний» розпорядок. Облаштуйте робоче місце, де ваш малюк буде виконувати домашні завдання. Покажіть йому, як правильно сидіти і тримати ручку в руках. Можна кожного дня по 15-20 хвилин тренуватися з дитиною сидіти за столом з рівною спиною та зосереджено писати літери, наприклад, а потім робити фізичні вправи. В жодному разі не можна ставити дитині на робочий стіл їжу, щоб це не стало звичкою – їсти та вчитися одночасно. Бо в школі є чітке правило: на уроках їсти не можна, потрібно дочекатися перерви.

Крок №4: розвивайте навички комунікації

Одним із найважливіших етапів у підготовці дитини до школи є розвиток спілкування. Намагайтеся багато говорити зі своєю дитиною. Розказуйте про навколишній світ, події та цікаві випадки з життя. Обговорюйте пейзажі, коли йдете по вулиці, свої спостереження. Також уважно слухайте свою дитину, не перебивайте. Тоді вона розумітиме, що її думка важлива і не боятиметься висловлюватися. Це позитивно вплине на її комунікаційні навички та самовираження серед однолітків і дорослих.

Крок №5: відомості про себе та загальні поняття

Ваш малюк обов’язково повинен знати своє прізвище та ім’я, імена батьків, бабусь та дідусів, свою адресу, місто, країну і дату народження. Тому варто обов’язково регулярно проговорювати цю інформацію, щоб дитина добре її пам’ятала. Також дитина, готуючись до школи, повинна знати про пори року, дні тижня, назви кольорів, овочів, фруктів тощо.

Крок №6: роз’ясніть про шкільні правила та їх дотримання

Щоб дитину добре підготувати до школи, потрібно їй пояснити, що там діють певні правила, яких потрібно обов’язково дотримуватися. Та все ж не варто нав’язувати дитині розуміння, що в школі можна все робити лише з дозволу вчителя. Згідно нових норм навчального процесу у школах, вчителі щодня обговорюють з дітьми у формі діалогу всі діючі правила взаємоповаги одне до одного. Тому батьки власним прикладом повинні показувати своїй дитині, що потрібно слухати співрозмовника, не перебивати та не викрикувати.

Крок №7: перевірте та закріпіть базові побутові навички

Закріпіть у дитини навички зав’язування шнурків, перевдягання чи прийому їжі. Дитина вже сама повинна вміти зняти штани, тримати ложку чи попроситися до туалету. До школи варто купувати одяг без складних застібок та шнурівок. Привчіть дітей до охайності, щоб малеча не розкидала речі по класу. Також упевніться, що дитина розуміє, що коли вона захоче в туалет, то повинна йти без додаткового дозволу вчителя навіть під час уроку.

Крок №8: привчіть дитину до порядку

Потренуйтеся вдома, як потрібно складати у портфель шкільне приладдя. Також обов’язково навчіть розпізнавати свої речі. Так як у школі діти часто плутають зошити, ручки та підручники. Для розпізнавання речей можна купити спеціальні наліпки, щоб дитина могла відрізнити своє від чужого. Також під час підготовки до школи вибирайте всі речі разом зі своєю дитиною, щоб вона пам’ятала, що це її портфель чи кофта, і не заплуталася. Ще можна підписувати етикетки на внутрішній стороні одягу, щоб у разі потреби вчителька могла знайти власника.

Крок №9: обов’язково вивчіть правила поведінки у разі повітряної тривоги

Сьогодні це вкрай необхідний навик для підготовки дитини до навчання в першому класі. Ваш малюк обов’язково повинен знати алгоритм дій під час тривоги. Ви можете з дитиною пройтися маршрутом від школи до дому, показати їй усі укриття, які є по дорозі. Детально розкажіть, що потрібно робити дитині під час повітряної тривоги. Також необхідно разом скласти «тривожний рюкзак», який їй буде потрібен. Поясніть, що його необхідно брати із собою в укриття, також розкажіть, що вкрай важливо дотримуватися всіх інструкцій вчителів, коли лунатиме сигнал тривоги.

Крок №10: підготуйтеся до сепарації

Батьки також дуже хвилюються, коли їх немає поруч з дитиною. А для дитини це найбільший страх, коли мами немає поряд. Тому необхідно готувати дитину заздалегідь: проговорюйте, що тепер вона буде у школі серед однолітків, матиме нових друзів, там буде цікаво. Роз’яснюйте, що вчитель допоможе у будь-якій ситуації, а мама з татом забиратимуть після уроків. Поясніть дитині, що не варто боятися, якщо вона щось зробить не так чи не за правилами. Ніхто її за це не сваритиме ні вдома, ні в школі. Потрібно частіше практикувати здорове та позитивне ставлення до помилок, як до набуття нового досвіду, а не як до причини покарання.

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