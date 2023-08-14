Переворот у Нігері: що потрібно знати про поваленого президента Базума

Відсторонений президент Нігеру Мохамед Базум був повалений військовою хунтою 26 липня. За словами лідерів перевороту, ув'язненому лідеру загрожують звинувачення у державній зраді через його контакти з главами іноземних держав та міжнародних організацій.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Reuters з фактами про Базума.

Міністр, який став президентом

63-річний Базум обіймав посади міністра закордонних справ і міністра внутрішніх справ за часів свого попередника Махамаду Іссуфу, який пішов у відставку після двох п'ятирічних термінів і висунув Базума кандидатом у президенти від правлячої партії.

Перемога Базума на виборах 2021 року призвела до першого переходу Нігеру від одного демократично обраного лідера до іншого. До цього країна пережила чотири перевороти з моменту здобуття незалежності від Франції в 1960 році.

Виклик безпеці

Базум успадкував кризу безпеки і пообіцяв продовжувати політику Іссуфу щодо боротьби з ісламістським насильством та подолання бідності в одній з найменш розвинених країн світу.

Нігер знаходиться в епіцентрі двох найкривавіших конфліктів в Африці — один поблизу західного кордону з Малі та Буркіна-Фасо, де діють джихадисти, пов'язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою, а інший — поблизу південно-східного кордону з Нігерією, де діє Боко Харам.

За Базума Нігер зміцнив свої альянси із західними державами, ставши центром для французьких, американських, німецьких та італійських військ.

Лідери перевороту в Нігері виправдовували повалення Базума постійною небезпекою, але дані про напади і жертви свідчать про те, що безпека покращувалася завдяки тактиці, яку використовував уряд Базума, і допомозі іноземних сил, що базувалися в Нігері.

Боротьба за владу

За даними Міжнародної кризової групи, переворот 26 липня пов'язаний з напруженістю у відносинах між Базумом і частинами нігерської армії.

За кілька днів до того, як Базум склав присягу як президент у 2021 році, військовий підрозділ намагався захопити президентський палац під час спроби перевороту.

Зовсім недавно рішення Базума відсторонити від влади низку високопосадовців як у військовій, так і в державній адміністрації стало ключовим чинником заколоту, який очолив глава його потужної президентської гвардії генерал Абдурахман Чіані, повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням.

Ув'язнення

З моменту повалення Базума нова військова влада утримує його в умовах, які його партія називає нелюдськими, без доступу до проточної води, електрики і свіжих продуктів. Разом з ним були затримані його дружина і син.

Регіональні та світові лідери закликали до його звільнення, включно з головним регіональним блоком Західної Африки, Організацією Об'єднаних Націй та Сполученими Штатами.

13 серпня хунта заявила, що зібрала необхідні докази для судового переслідування Базума за державну зраду і підрив внутрішньої і зовнішньої безпеки Нігеру.

Що відбувається в Нігері

У Нігері 26 липня бійці нацгвардії влаштували державний переворот: заблокували президента країни Мохамеда Базума у його резиденції та заявили про повалення його влади.

28 липня генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру.

30 липня у Нігері тисячі прихильників хунти влаштували марш вулицями столиці до посольства Франції, розмахуючи прапорами Росії та скандуючи ім’я її президента Володимира Путіна.

Президент Нігеру Мохамед Базум закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав "ключовим моментом історії".

Регіональний блок ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки) оголосив про можливу військову інтервенцію до Нігеру, щоб відновити конституційний порядок.

Хунта Нігеру відкинула будь-які спроби дипломатичного вирішення проблеми, а сусідні Малі та Буркіна-Фасо, які самі стали жертвами військових переворотів і очолювані генералами, оголосили, що підтримують нову адміністрацію в Ніамеї та будуть боротися разом з нею, якщо буде іноземне втручання.

Військові в Нігері, які захопили владу в країні, також звернулися за підтримкою до російської ПВК "Вагнер".

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