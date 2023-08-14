Дівчина Тараса Цимбалюка опинилася під крапельницями

Лише день тому Світлана повернулася до Києва.
Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен Світлана Готочкіна – неабияк налякала підписників.
Обраниця артистка в Instagram-stories опублікував фото, на якому вона лежить на ліжку, а до її руки під'єднана система крапельниці. Також поруч зі Світланою стояла лікарка та давала їй якісь ліки.
"Бережіть себе та своє здоров'я", - коротко підписала знімок Світлана.
Дівчина Тараса Цимбалюка не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що саме з нею трапилося. Однак лише день тому бізнесвумен повернулася з-за кордону до Києва. Світлана їхала з Іспанії до України та дві доби провела в дорозі. Цілком можливо, що на стан здоров'я обраниці актора вплинула перевтома.
До речі, коли Світлана приїхала до Києва, її радісно зустрічав Тарас Цимбалюк. Артист подарував коханій чималий букет білих троянд.
Нагадаємо, нещодавно на проблеми зі здоров'ям поскаржилася реперка alyona alyona. Артистка розповіла, що з нею трапилося та від якої хвороби їй доведеться тиждень лікуватися.
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