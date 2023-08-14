Дівчина Тараса Цимбалюка опинилася під крапельницями

Лише день тому Світлана повернулася до Києва.

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен Світлана Готочкіна – неабияк налякала підписників.

Обраниця артистка в Instagram-stories опублікував фото, на якому вона лежить на ліжку, а до її руки під'єднана система крапельниці. Також поруч зі Світланою стояла лікарка та давала їй якісь ліки.

"Бережіть себе та своє здоров'я", - коротко підписала знімок Світлана.

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Дівчина Тараса Цимбалюка не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що саме з нею трапилося. Однак лише день тому бізнесвумен повернулася з-за кордону до Києва. Світлана їхала з Іспанії до України та дві доби провела в дорозі. Цілком можливо, що на стан здоров'я обраниці актора вплинула перевтома.

Дівчина Тараса Цимбалюка у Києві / Фото: instagram.com/got.sveta

До речі, коли Світлана приїхала до Києва, її радісно зустрічав Тарас Цимбалюк. Артист подарував коханій чималий букет білих троянд.

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, нещодавно на проблеми зі здоров'ям поскаржилася реперка alyona alyona. Артистка розповіла, що з нею трапилося та від якої хвороби їй доведеться тиждень лікуватися.

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