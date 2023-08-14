Чоловік проїхав на велосипеді понад 800 км задом наперед – відео

Велосипедист з Аляски намагається потрапити до Книги рекордів Гіннеса після того, як проїхав велосипедом 500 миль (понад 800 км) Айовою, рухаючись задом наперед.

Про це пише KTUU.

Вілл Вокер проїхав штатом разом з приблизно 30 000 інших велосипедистів цього року в рамках щорічної Великої велосипедної поїздки штатом Айова, але Вокер був єдиним членом групи, який сидів на кермі і оглядався через плече, щоб керувати під час їзди.

Вокер сказав, що вперше почав використовувати незвичайний метод їзди велосипедом близько десяти років тому.

"Я просто сидів зі своїми товаришами, я сидів ось так, розмовляв з ними, і я просто вирішив подивитися, чи зможу я так кататися", - сказав він. "Тепер я починаю проводити заходи, і мене про це дізнаються в усьому світі".

Вокер представив докази своєї поїздки представникам Книги рекордів Гіннеса, щоб дізнатися, чи зможе він встановити рекорд найдовшої дистанції на велосипеді назад. Поточний рекорд було встановлено в 337 км австралійцем Ендрю Хеллінгою 2013 року.

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