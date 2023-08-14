Мужчина проехал на велосипеде более 800 км задом наперед - видео

Велосипедист из Аляски пытается попасть в Книгу рекордов Гиннеса после того, как проехал на велосипеде 500 миль (более 800 км) по Айове, двигаясь задом вперед.

Об этом пишет KTUU.

Уилл Уокер проехал по штату вместе с примерно 30 000 других велосипедистов в этом году в рамках ежегодной Большой велосипедной поездки по штату Айова, но Уокер был единственным членом группы, который сидел на руле и оглядывался через плечо, чтобы управлять во время езды.

Уокер сказал, что впервые начал использовать необычный метод езды на велосипеде около десяти лет назад.

"Я просто сидел со своими товарищами, я сидел вот так, разговаривал с ними, и я просто решил посмотреть, смогу ли я так кататься", — сказал он. "Теперь я начинаю проводить мероприятия, и меня об этом узнают по всему миру".

Уокер представил доказательства своей поездки представителям Книги рекордов Гиннеса, чтобы узнать, сможет ли он установить рекорд самой длинной дистанции на велосипеде назад. Текущий рекорд был установлен в 337 км австралийцем Эндрю Хеллингой в 2013 году.

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