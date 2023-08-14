Девушка Тараса Цымбалюка оказалась под капельницами

Лишь день назад Светлана вернулась в Киев.

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка – бизнесвумен Светлана Готочкина – очень напугала подписчиков.

Избранница артистка в Instagram-stories опубликовала фото, на котором она лежит на кровати, а к ее руке подключена система капельницы. Также рядом со Светланой стояла врач и давала ей какие-то лекарства.

"Берегите себя и свое здоровье", — коротко подписала снимок Светлана.

Девушка Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Девушка Тараса Цымбалюка не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что с ней случилось. Однако лишь день назад бизнесвумен вернулся из-за границы в Киев. Светлана ехала из Испании в Украину и двое суток провела в дороге. Вполне возможно, что на здоровье избранницы актера повлияло переутомление.

Девушка Тараса Цымбалюка в Киеве / Фото: instagram.com/got.sveta

Кстати, когда Светлана приехала в Киев ее радостно встречал Тарас Цымбалюк. Артист подарил возлюбленной огромный букет белых роз.

Девушка Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Напомним, недавно на проблемы со здоровьем пожаловалась реперша alyona alyona. Артистка рассказала, что с ней произошло и от какой болезни ей придется неделю лечиться.

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