Польща винесе на референдум чотири питання: про що запитають у поляків

Одне з питань – необхідність паркану на кордоні з Білоруссю.

У Польщі 15 жовтня планують провести референдум, де спитають про необхідність збереження паркану на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, передає "Польське Радіо".

"Для нас голос пересічних поляків завжди є вирішальним. Найважливіші питання — ті, що стосуються безпеки, повинні вирішуватися громадянами", — сказав Маріуш Блащак.

Він запевнив, що через загрозу безпеці Польща зміцнює свою армію та будує бар'єр на кордоні з Білоруссю і Росією.

"Ми не дозволимо, щоб Польща була безсилою перед агресією з боку Путіна, яка зростає. Наступне питання, яке прозвучить на референдумі: "Чи підтримуєте ви усунення бар'єру на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?". Від вас залежить, чи буде наш кордон і надалі послідовно захищатися, чи буде він безпечним", — сказав польський міністр.

Зазначимо, що Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю влітку минулого року після кризи з мігрантами.

Нагадаємо, 15 жовтня 2023 року у Польщі відбудуться вибори до Сейму та Сенату. На цей же день буде призначено й загальнонародний референдум.

Крім питання про паркан на кордоні з Білоруссю, на референдум винесуть ще три питання:

Щодо продажу державних підприємств; Щодо підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків; Щодо прийому тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення.

Раніше повідомлялося, що Польща значно збільшує кількість військових на кордоні з Білоруссю. Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні.

Польща взялася за укріплення свого східного кордону після того, як 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір.

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