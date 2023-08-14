Польша вынесет на референдум четыре вопроса: о чем спросят поляков

Один из вопросов – необходимость забора на границе с Беларусью.

В Польше 15 октября планируется провести референдум, где спросят о необходимости сохранения забора на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, передает "Польское радио".

"Для нас голос рядовых поляков всегда решающий. Важнейшие вопросы — касающиеся безопасности должны решаться гражданами", — сказал Мариуш Блащак.

Он заверил, что из-за угрозы безопасности Польша укрепляет свою армию и строит барьер на границе с Белорусью и Россией.

"Мы не позволим, чтобы Польша была бессильна перед растущей агрессией со стороны Путина. Следующий вопрос, который прозвучит на референдуме: "Поддерживаете ли вы устранение барьера на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?". будет наша граница и дальше последовательно защищаться, будет ли она безопасной", — сказал польский министр.

Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью летом прошлого года после кризиса с мигрантами.

Напомним, 15 октября 2023 года в Польше состоятся выборы в Сейма и Сенат. На этот же день будет назначен и всенародный референдум.

Кроме вопроса о заборе на границе с Беларусью, на референдум вынесут еще три вопроса:

О продаже государственных предприятий; О повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин; По поводу приема тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки, согласно механизму принудительного переселения.

Ранее сообщалось, что Польша значительно увеличивает количество военных на границе с Белорусью. Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе.

Польша взялась за укрепление своей восточной границы после того, как 1 августа два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство.

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