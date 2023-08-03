Польша перебросила ударные вертолеты к белорусской границе

Пилоты военных вертолетов получили боевой опыт в Ираке и Афганистане и без колебаний применят оружие.

В четверг, 3 августа, польская армия перегруппировала боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады к границе с Беларусью.

Об этом сообщает TPV Info со ссылкой на заявление генерала Марека Соколовского, инспектора по подготовке Главного командования видов вооруженных сил, на брифинге министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе брифинга генерал Соколовский сообщил, что согласно приказу министра Блащака немедленно усилить белорусское направление, армия выполняет поставленные задачи.

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По его словам, ударные вертолеты будут базироваться в двух местах и будут находиться в режиме немедленного реагирования в случае возникновения тревожных событий на границе.

“Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть несколько опытных и вполне искусных пилотов, есть пилоты, которые физически использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если случится что-то неспокойное, они без колебаний применят оружие”, — подчеркнул Соколовский.

Ранее в Минобороны Польши сообщили об увеличении войск на восточной границе, а также заявили, что их военные "могут применить оружие", если это будет необходимо, на фоне провокаций со стороны Белоруссии.

Напомним, 1 августа заявили, что воздушное пространство страны в районе города Беловежа нарушили белорусские вертолеты, проводившие анонсированные учения вблизи границы.

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