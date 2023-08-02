Вертолеты Лукашенко пересекли границу с Польшей: МИД страны отреагировал

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на то, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны. Ведомство вызвало белорусского дипломата из-за инцидента.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, в эфире RMF FM.

По его словам, разговор с временным поверенным в делах Беларуси в Польше был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", — сказал Яблонский.

Польский политик отмечает, что в инциденте с белорусскими вертолетами польские радиолокационные системы сработали. Хотя отреагировали с опозданием. Он подчеркнул, что "такие вещи происходят в каждой стране", а Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. В качестве примера привел случай в США, когда разведывательные аэростаты нарушали воздушное пространство страны.

Яблонский подчеркнул, что по военным каналам союзники Польши были проинформированы о нарушении границы.

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", — подчеркнул замглавы МИД Польши.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Накануне стало известно, что два белорусских вертолета пересекли границу с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт. Впрочем, со временем инцидент подтвердили. Отмечается, что воздушное пространство пересекли вертолеты, совершавшие обучение вблизи границы. Отмечается, что об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

В американском Пентагоне отреагировали на пересечение белорусскими вертолетами границы Польши. В Минобороны США подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

Тем временем аналитики ISW оценили угрозы от такого инцидента. В ответ Польша увеличит присутствие своих войск на польско-белорусской границе. Специалисты подчеркнули, что по состоянию на данный момент не видят угроз со стороны "вагнеровцев" ни для Польши, ни для Украины.

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