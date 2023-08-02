Гелікоптери Лукашенка перетнули кордон із Польщею: МЗС країни відреагувало

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на те, що білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір країни. Відомство викликало білоруського дипломата через інцидент.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, в ефірі RMF FM.

З його слів, розмова з тимчасовим повіреним у справах Білорусі у Польщі була "дуже короткою".

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", - сказав Яблонський.

Польський політик зауважує, що в інциденті з білоруськими гелікоптерами польські радіолокаційні системи спрацювали. Хоч відреагували із запізненням. Він наголосив, що "такі речі трапляються у кожній країні", а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. Як приклад, навів випадок у США, коли розвідувальні аеростати порушували повітряний простір країни.

Яблонський підкреслив, що через військові канали союзники Польщі були поінформовані про порушення кордону.

"Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні", - наголосив заступник очільника МЗС Польщі.

Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею

Напередодні стало відомо, що два білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт. Втім, згодом інцидент підтвердили. Зазначається, що повітряний простір перетнули вертольоти, що здійснювали навчання поблизу кордону. Зазначається, що про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

У американському Пентагоні відреагували на перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі. У Міноборони США наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".

Тим часом аналітики ISW оцінили загрози від такого інциденту. У відповідь Польща збільшить присутність своїх військ на польсько-білоруському кордоні. Фахівці наголосили, що станом на зараз не бачать загроз із боку "вагнерівців" ні для Польщі, ні для України.

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