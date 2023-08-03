Белорусские вертолеты в Польше: могла ли Варшава отдать приказ на сбивание

По словам эксперта, поскольку две страны не воюют между собой, то к таким кардинальным действиям не дошло бы.

Два белорусских военных вертолета, нарушивших воздушное пространство Польши 1 августа, вряд ли могли бы быть сбиты, несмотря на наглость такого вторжения.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

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"Если объективно, то нет. Особенно с учетом того, что они летели на малой высоте и их было сложно обнаружить. Хотя польская сторона знала о военных учениях в Беларуси, поэтому удивительно, что в условиях, когда рядом находятся тысячи "вагнеровцев", границу не взяли под максимальную охрану", – сказал эксперт.

Аналитик считает, что польские военные не решились бы сбивать вертолеты, потому что Польша и Беларусь не находятся в состоянии войны. А при условно "мирном" сценарии принято сначала установить связь с экипажем, сообщить о нарушениях и предупредить о возможном открытии огня, если вертолет не покинет воздушное пространство.

"Сразу стрелять нельзя... Лишь когда страны в состоянии войны, на местах могут принять решение об уничтожении вражеского объекта без команды сверху", – сказал он.

Мусиенко не исключает, что россиян и белорусов интересовала реакция Польши и НАТО на провокацию.

Напомним, что два белорусских вертолета пересекли границу с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но позже подтвердили факт нарушения своей госграницы.

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента.

Комментируя пересечение белорусскими вертолетами границы Польши, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что США "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

Однако в США заявили, что в настоящее время в НАТО не обсуждают возможное применение 5 статьи Альянса из-за инцидента с белорусскими вертолетами.