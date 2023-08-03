Білоруські вертольоти в Польщі: чи могла Варшава віддати наказ на збиття

За словами експерта, оскільки дві країни не воюють між собою, то до таких кардинальних дій не дійшло б.

Два білоруські військові вертольоти, які порушили повітряний простір Польщі 1 серпня, навряд чи могли б бути збиті, попри нахабність такого вторгення.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі виданню "РБК-Україна".

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"Якщо об'єктивно, то ні. Особливо з урахуванням того, що вони летіли на малій висоті і їх було складно виявити. Хоча польська сторона знала про військові навчання в Білорусі, тому дивно, що в умовах, коли поруч перебувають тисячі "вагнерівців", кордон не взяли під максимальну охорону", – сказав експерт.

Аналітик вважає, що польські військові не наважилися б збивати вертольоти, тому що Польща і Білорусь не перебувають у стані війни. А за умовно "мирного" сценарію прийнято спочатку встановити зв'язок з екіпажем, повідомити про порушення і попередити про можливе відкриття вогню, якщо гелікоптер не покине повітряний простір.

"Одразу стріляти не можна... Лише коли країни у стані війни, на місцях можуть ухвалити рішення про знищення ворожого об'єкту без команди зверху", – сказав він.

Мусієнко не виключає, що росіян та білорусів цікавила реакція Польщі та НАТО на таку провокацію.

Нагадаємо, що два білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше підтвердили факт порушення свого держкордону.

МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент.

Коментуючи перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".

Проте у США заявивли, що наразі у НАТО не обговорюють можливе застосування 5 статті Альянсу через інцидент з білоруськими гелікоптерами.