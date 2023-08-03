Експерт розповів, що може стати каталізатором кризи у РФ

Постійні військові поразки та великі втрати на фронті можуть стати каталізатором кризи у Росії.

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Таку думку в етері телеканалу 1+1 висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Військові поразки, чисельні втрати особового складу. Невипадково росіяни, військово-політичне керівництво, чудово це зрозуміли і спробували замістити діючу армію підрозділами "Вагнера", "зеками". А тепер, коли "Вагнер" вивели на територію Республіки Білорусь, основний коефіцієнт втрат саме ляже на плечі Збройних сил Російської Федерації. І от тепер настрої всередині Російської Федерації зміняться кардинально, враховуючи те, що по трьох напрямках Збройні сили України успішно контратакують, причому втрати росіян колосальні", - сказав він.

Снєгирьов заявив, що під час останнього успішного штурму Старомайорського був фактично ліквідований повністю один з найбільш боєздатний полків Повітряно-десантний військ Збройних сил Російської Федерації і цей факт визнають у самій РФ, бо вивели його на доукомплектування залишки.

"Кількість втрат – це основний демотивуючий фактор. Це, що зрушить з місця, навіть це кволе російське суспільство... Нагадаю... поразка Росії в російсько-японській війні призвело до революції... Тому я не виключаю... можливості заворушень в самій Російській Федерації на тлі військових поразок", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові на Таврійському напрямку потужно вдарили по техніці та складах російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів.

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