Эксперт рассказал, что может стать катализатором кризиса в РФ

Постоянные военные поражения и большие потери на фронте могут стать катализатором кризиса в России.

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Такое мнение в эфире телеканала 1+1 высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Военные поражения, многочисленные потери личного состава. Не случайно россияне, военно-политическое руководство, прекрасно это поняли и попытались заместить действующую армию подразделениями "Вагнера", "Зеками". А теперь, когда "Вагнер" вывели на территорию Республики Беларусь, основной коэффициент потерь" именно ляжет на плечи Вооруженных сил Российской Федерации. И вот теперь настроения внутри Российской Федерации изменятся кардинально, учитывая, что по трем направлениям Вооруженные силы Украины успешно контратакуют, причем потери россиян колоссальны", — сказал он.

Снегирев заявил, что во время последнего успешного штурма Старомайорского был фактически ликвидирован полностью один из самых боеспособных полков Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации и этот факт признают в самой РФ, так как вывели его на доукомплектование остатки.

"Количество потерь – это основной демотивирующий фактор. Это, что сдвинется с места, даже это хилое российское общество... Напомню... поражение России в российско-японской войне привело к революции... Поэтому я не исключаю... возможности беспорядков в самой Российской Федерации на фоне военных поражений", – сказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные на Таврическом направлении мощно ударили по технике и составам российских кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров.

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