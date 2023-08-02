Новий FPV-дрон взято на озброєння ЗСУ: Резніков показав БпЛА

За 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння понад 30 моделей БпЛА різних типів.

Новий безпілотник, а саме 10-та модель FPV-дрона - стає в експлуатацію у Збройні сили України.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

"Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, "армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комлектувальних запчастин", - розповів міністр України.

Наступний рівень, як наголосив Резінков, - це виробляти основні комлектувальні в Україні та забезпечити диверсифікацію, "щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин".

Він нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. За його словами, офіційно створено боєприпаси для БпЛА як окрему категорію.

Резніков показав новий FPV-дрон, взятого на озброєння ЗСУ / Фото: Міністерство оборони України

"Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити. У вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію", - наголосив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, в Кабміні розповіли про масштаби виробництва безпілотників.

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