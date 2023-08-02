Черги на кордоні України – де найбільше автомобілів та автобусів

У прикордонній службі розповіли про черги у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 2 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять 267 автомобілів, 22 автобуси та 40 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 55 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словаччина:

"Ужгород" - 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 12 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 7 л/а, (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 5 л/а, 30 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а,.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею запрацює "єЧерга" для автобусів.

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