Польща перекинула ударні гелікоптери до білоруського кордону

Пілоти військових вертольотів здобули бойовий досвід в Іраку та Афганістані і без вагань застосують зброю.

У четвер, 3 серпня, польська армія перегрупувала бойові вертольоти 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади до кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє TPV Info з посиланням на заяву генерала Марека Соколовського, інспектора з підготовки Головного командування видів збройних сил, під час брифінгу міністра національної оборони Маріуша Блащака.

Під час брифінгу генерал Соколовський повідомив, що згідно з наказом міністра Блащака негайно посилити білоруський напрямок, армія виконує поставлені завдання.

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За його словами, ударні гелікоптери базуватимуться у двох місцях та перебуватимуть у режимі негайного реагування у разі виникнення тривожних подій на кордоні.

“Вертольоти озброєні та готові до бою. Тут є кілька дуже досвідчених та цілком вправних пілотів, є пілоти, які фізично використовували бортове озброєння та ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без вагань застосують зброю”, - наголосив Соколовський.

Раніше у Міноборони Польщі повідомили про збільшення військ на східному кордоні, а також заявили, що їхні військові "можуть застосувати зброю", якщо це буде необхідно, на тлі провокацій з боку Білорусі.

Нагадаємо, 1 серпня заявили, що повітряний простір країни у районі міста Біловежа порушили білоруські гелікоптери, що проводили анонсовані навчання поблизу кордону.

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