Алла Мазур показала знак згори, що Україна переможе: "Природа за нас"

Ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поділилася з прихильниками символічним фото про перемогу України, яке їй надіслали з передової.

На сторінці в Instagram Мазур розмістила декілька знімків, на яких зображене українське небо. Між хмарами і блакиттю чітко видніється синьо-жовтий прапор. Як зазначила ведуча, навіть природа за Україну:

"Передові позиції, Куп'янський напрямок. Синьо-жовтий прапор України. Точно, що природа за нас! P.S. Надіслали з фронту сьогодні. Недовірливі можуть збільшити фото і роздивись в деталях", - підписала кадри Мазур.

Алла Мазур показала знак згори про перемогу України / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур показала знак згори про перемогу України / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Підписники сторінки ведучої підтримали її у тому, що це й справді знак згори, що Україна переможе:

Все Буде Україна! Ось що це означає

Скоро буде перемога

Навіть Господь Бог показує, що все буде Україна

За нас навіть небо та всі вищі сили

Господь надсилає нам знаки!

Нагадаємо, раніше Алла Мазур розповіла, що на війні загинув її близький родич. Не стало племінника ведучої Олександра Сірого. Він був сином двоюрідної сестри Алли Мазур. Захиснику було 32 роки.

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