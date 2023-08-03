Дівчина зробила ДНК-тест і дізналася, що має 65 братів та сестер: як так сталося

Тепер вона підтримує з ними зв'язок.

Дівчина з Меріленда, яка була зачата за допомогою донорської сперми, нещодавно пройшла тест ДНК і виявила, що має 65 братів і сестер по всій Північній Америці.

Про це пише nypost.com.

20-річна Бренна Сіперко, яка виросла в Еллікотт-Сіті, штат Меріленд, США, більшу частину свого життя знала, що її біологічний батько - донор сперми, але лише нещодавно дізналася, скільки у неї братів і сестер завдяки діяльності чоловіка.

У січні 2022 року Сіперко пройшла ДНК-тест і дізналася, що має 13 братів і сестер. Щойно вона їх виявила, вони зв'язали її з ще більшою кількістю людей, зачатих від одного батька. Наразі жінка знає, що має 65 зведених братів і сестер.

Вона сказала, що чекала принаймні декількох невідомих членів її сім'ї: "Я завжди думала, що в мене, мабуть, десь є брати і сестри або, принаймні, пара, оскільки я прийшла від донора".

Виявлення десятків кревних родичів було "захопливим" для Бренни, яка більшу частину свого життя росла в сім'ї єдиною дитиною разом із мамою та вітчимом. Невдовзі у мами та її коханого народився ще син.

Дівчина познайомилася з декількома своїми новонабутими зведеними братами і сестрами, виявивши, що багато з них приблизно одного віку і мають схожі інтереси.

"Я знайшла людей свого віку. Це було справді цікаво, бо я знайшла людей із спільними інтересами, з якими я могла зблизитися. З ними справді легко спілкуватися", - поділилася дівчина.

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Сіперко створила груповий чат зі зведеними родичами і кожного разу, коли у неї виникає проблема або вона хоче чимось поділитися, вона пише туди.

Бренна зустрічалася особисто принаймні з шістьма зведеними братами та сестрами, які живуть у Меріленді, зазначивши, що в її рідному штаті їх більше, ніж деінде в країні. Серед них 27-річна Фабіана, яка мешкає в Балтіморі.

Сіперко сказала, що вона та інші її брати та сестри дивляться на Фабіану як на мудру старшу сестру, до якої вони звертаються за порадою.

Інші її брати та сестри розкидані по всій Північній Америці, деякі з них живуть у Канаді, Техасі, Нью-Йорку, Флориді, Мічигані, Нью-Джерсі та Каліфорнії.

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Вона також зазначила, що бачить багато фізичної подібності між нею та її новонабутими братами та сестрами.

"Більшість наших очей однакові. Це як темніші, мигдалеподібні очі… Якщо ви просто поставите поруч фотографії, ви напевно побачите подібність, на кшталт форми обличчя, брів, іноді носа. Дивно бачити себе в інших людях, яких я не знала все своє життя", - сказала вона.

Нагадаємо, 70-річну жінку, яка поборола рак, повели до вівтаря її лікарі-онкологи. Єдині люди, яким вона хотіла доручити цю місію, були ті, хто врятував їй життя.

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