Девушка сделала ДНК-тест и узнала, что у нее есть 65 братьев и сестер: как так произошло

Теперь она поддерживает связь с ними.

Девушка из Мэриленда, зачатая с помощью донорской спермы, недавно прошла тест ДНК и обнаружила, что имеет 65 братьев и сестер по всей Северной Америке.

Об этом пишет nypost.com.

20-летняя Бренна Сиперко, выросшая в Элликотт-Сити, штат Мэриленд, США, большую часть своей жизни знала, что ее биологический отец – донор спермы, но только недавно узнала, сколько у нее братьев и сестер благодаря деятельности мужчины.

В январе в 2022 году Сиперко прошла ДНК-тест и узнала, что у нее есть 13 братьев и сестер. Как только она их обнаружила, они связали ее с еще большим количеством людей, зачатых от одного отца. Пока что женщина знает, что у нее 65 сводных братьев и сестер.

Она сказала, что ждала, по крайней мере, нескольких неизвестных членов ее семьи: "Я всегда думала, что у меня, наверное, где-то есть братья и сестры или, по крайней мере, пара, поскольку я пришла от донора".

Обнаружение десятков родственников было "увлекательным" для Бренны, которая большую часть своей жизни росла в семье единственным ребенком вместе с мамой и отчимом. Вскоре у мамы и ее любимого родился еще сын.

Девушка познакомилась с несколькими своими вновь приобретенными сводными братьями и сестрами, обнаружив, что многие из них примерно одного возраста и имеют схожие интересы.

"Я нашла людей своего возраста. Это было действительно интересно, потому что я нашла людей с общими интересами, с которыми я могла сблизиться. С ними действительно легко общаться", — поделилась девушка.

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Сиперко создала групповой чат со сводными родственниками и всякий раз, когда у нее возникает проблема или она хочет чем-то поделиться, она пишет туда.

Бренна встречалась лично по крайней мере с шестью сводными братьями и сестрами, живущими в Мэриленде, отметив, что в ее родном штате их больше, чем где-либо в стране. Среди них 27-летняя Фабиана, проживающая в Балтиморе.

Сиперко сказала, что она и другие ее братья и сестры смотрят на Фабиану как на мудрую старшую сестру, к которой они обращаются за советом.

Другие братья и сестры разбросаны по всей Северной Америке, некоторые из них живут в Канаде, Техасе, Нью-Йорке, Флориде, Мичигане, Нью-Джерси и Калифорнии.

Она также отметила, что видит много физического сходства между ней и ее новоприобретенными братьями и сестрами.

"Большинство наших глаз одинаковы. Это как более темные, миндалевидные глаза… Если вы просто поставите рядом фотографии, вы наверняка увидите сходство, вроде формы лица, бровей, иногда носа. Странно видеть себя в других людях, которых я не знала всю свою жизнь", – сказала она.

Напомним, 70-летнюю женщину, поборовшую рак, повели к алтарю ее врачи-онкологи. Единственные люди, которым она хотела поручить эту миссию, были те, кто спас ей жизнь.

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