Женщина случайно родила от незнакомца: тест ДНК разоблачил страшную правду

В США разразился скандал после того, как семья ради развлечения сделала тест ДНК. Он показал, что мужчина не родной отец своего младшего сына.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

47-летняя Донна Джонсон и ее 47-летний мужчина Ваннер были ошеломлены, когда узнали, что их 12-летний сын на самом деле не их. Результаты показали, что ее муж был отцом их старшего сына, но не младшего.

Тогда Донна поняла, что ошибка могла произойти в результате путаницы во время искусственного оплодотворения.

Пара, познакомившаяся в старших классах, вышла замуж в 2003 году и родила сына Ваннера-младшего, которому сейчас 18 лет.

Они хотели еще одного ребенка, но у Ваннера появились проблемы с грыжей, и операция вызвала проблемы с зачатием. В марте 2007 года пара прошла первый цикл ЭКО с использованием ее яйцеклеток и его спермы. Через год, в августе, у них родился сын Тим.

Ваннер-младший имел голубые глаза отца и светлые волосы, а Тим – темные волосы матери и спортивное телосложение. Когда дети подросли, семья из Солт-Лейк-Сити, США, провела тест ДНК, чтобы узнать свою наследственность. Но именно тогда они обнаружили, что Тим действительно не был сыном Ваннера.

"Мы связались с адвокатом, который заверил нас, что мы останемся законными родителями Тима, что было огромным облегчением. Но мне было тяжело смотреть, как Ваннер смирился с тем, что Тим не был его биологическим сыном. Он ничем не отличался от других", но я видела, что он был в шоке", — сказала Донна.

Когда Тиму исполнилось 12 лет, Ваннер увел его на мороженое, чтобы сообщить новость в октябре 2020 года.

"После того, как они вернулись, я обняла нашего сына и сказала ему, как сильно мы его любим. Он был очень тих и сказал, что тоже нас любит", — призналась мама.

Через несколько недель Тим рассказал, что хочет найти своего биологического отца. С помощью второго ДНК-теста, проведенного другой компанией, семья нашла женщину, являющуюся биологической тетей Тима. Продолжая поиски, семья нашла блог, который вел ее брат по имени Дэвин МакНил, проживавший в Колорадо.

Затем они нашли его номер в Интернете, и именно тогда Тим позвонил по телефону ему в марте 2021 года. После этого, по словам Ваннера, 47-летний Дэвин был настроен по понятным причинам скептически, но в конце концов согласился сделать ДНК-тест. Поняв, что они находятся в одной клинике ЭКО, жена Девина Келли пошла на имплантацию эмбриона для их сына Тейлона. ДНК-тест подтвердил, что Дэвин был отцом Тима, равно как и Тейлона. Образцы спермы не были подменены, но сперма Дэвина каким-то образом была использована для обоих.

Тем очень обрадовался, когда пара сообщила ему, что они обнаружили его отца, и именно тогда они все встретились в июне 2021 года. Супруги встретились с Дэвином, Келли и их детьми: 15-летним Талоном, 10-летним Пакстоном и восьмилетним Лондином.

"Обнимать незнакомца, с которым я сделала ребенка, было сюрреалистично, но моя тревога растаяла, когда дети играли. Я увидела много общего в их манерах и интересах — больше, чем в том, как они выглядят. Келли тоже хорошо справилась с этим открытием, и я очень благодарна ей за то, что она заботилась об интересах Тима. Помимо регулярных текстов, звонков и видеочатов, мы снова встретились с Дэвином, Келли и их детьми в ноябре 2021 года", — говорит женщина.

Донна рассказала, что они разрешили конфликтную ситуацию с клиникой без суда, однако женщина возмущена произошедшим.

Напомним, мужчина сделал тест ДНК своему сыну, поскольку подозревал, что это не его ребенок и разрушил свою семью.

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