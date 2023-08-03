Мужчина женился на 10 женщинах — видео

Влюбленные устроили свадьбу на берегу океана.
Массажист из Нью-Йорка утверждает, что женился на десяти женщинах.
Инфлюенсер Эммануэль Люстин опубликовал девятисекундный клип в TikTok, где он появился вместе со своими невестами в альтанке на берегу океана.
Все девушки позировали в белом нижнем белье, а жених оделся в белый костюм. Их снимал видеооператор.
"Итак, сегодня я женился на своих 10 женах", — говорится в подписи.
@misterlustin “Вы помните, ' #emmanuellustin ♬ original sound — MisterLustin
Массажист, также известный на OnlyFans, Twitter и Instagram, приобрел популярность за его чувственные, а иногда и откровенные видео массажей женщинам.
@misterlustin Love #emmanuellustin ♬ Open Arms (feat. Travis Scott) — SZA
В комментариях некоторые пользователи посмеялись над Эммануэлем.
- Это безумие, я здесь борюсь с одной...
- Брат, ты вот-вот сойдешь с ума
- Боже, теперь у него 10 тещ
К слову, в США и многих странах мира, кроме нескольких, запрещено законом иметь более одного официально признанного супруга. Хотя непонятно, где именно состоялась "свадьба" Эммануэля, это означает, что его брак не будет официально признан в его родном городе Нью-Йорке.
Напомним, недавно австралиец женился на обоих близнецах. История их отношений.
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