Мужчина женился на 10 женщинах — видео

Массажист из Нью-Йорка утверждает, что женился на десяти женщинах.

Инфлюенсер Эммануэль Люстин опубликовал девятисекундный клип в TikTok, где он появился вместе со своими невестами в альтанке на берегу океана.

Все девушки позировали в белом нижнем белье, а жених оделся в белый костюм. Их снимал видеооператор.

"Итак, сегодня я женился на своих 10 женах", — говорится в подписи.

Массажист, также известный на OnlyFans, Twitter и Instagram, приобрел популярность за его чувственные, а иногда и откровенные видео массажей женщинам.

В комментариях некоторые пользователи посмеялись над Эммануэлем.

Это безумие, я здесь борюсь с одной...

Брат, ты вот-вот сойдешь с ума

Боже, теперь у него 10 тещ

К слову, в США и многих странах мира, кроме нескольких, запрещено законом иметь более одного официально признанного супруга. Хотя непонятно, где именно состоялась "свадьба" Эммануэля, это означает, что его брак не будет официально признан в его родном городе Нью-Йорке.

Напомним, недавно австралиец женился на обоих близнецах. История их отношений.

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