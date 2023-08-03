Чоловік одружився одразу з 10 жінками – відео

Масажист із Нью-Йорка стверджує, що одружився одразу з десятьма жінками.

Інфлюєнсер Еммануель Люстін опублікував дев'ятисекундний кліп у TikTok, де він постав разом зі своїми нареченими у альтанці на березі океану.

Усі дівчата позували у білій спідній білизні, а наречений одягнувся у білий костюм. Їх знімав відеооператор.

"Отже, сьогодні я одружився зі своїми 10 дружинами", — йдеться у підписі.

Масажист, який також відомий на OnlyFans, Twitter і Instagram, здобув популярність за його чуттєві, а іноді й відверті відео масажів жінкам.

У коментарях деякі юзери покепкували з Еммануеля.

Це божевілля, я тут борюся з однією...

Брате, ти ось-ось збожеволієш

Боже, тепер у нього 10 тещ

До слова, у США та багатьох країнах світу, крім декількох, заборонено законом мати більше одного офіційно визнаного чоловіка чи дружину. Хоча незрозуміло, де саме відбулося "весілля" Еммануеля, це означає, що його шлюб не буде офіційно визнаний у його рідному місті Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно австралієць одружився з обома близнючками. Історія їхніх стосунків.

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