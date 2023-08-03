У родині Ольги Сумської сталося горе

Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками сумною новиною.

У себе на сторінці в Instagram зірка повідомила, що пішов з життя її свекр, батько її чоловіка Віталія Борисюка Микола Петрович Борисюк. Сумська у фотоблогу розмістила знімок, на якому позує зі своїм свекром та сестрою чоловіка:

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк… Глибокі співчуття Віталіку та сестрі Наталі…Світла пам'ять нашому дорогому, найдобрішому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", - написала у соцмережі Сумська.

Ольга Сумська зі свекром, чоловіком та його сестрою / Фото: instagram.com/olgasumska

Своєю чергою, шанувальники висловили співчуття родині Сумської:

Світла пам'ять. Хай спочиває в мирі... Найщиріші співчуття родині

Ольго, прийміть найщиріші співчуття вашій родині. Тепер ваш свекор янгол, який буде вас оберігати з неба

Співчуваю... Важко пережити цю війну літнім людям

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла, що її донька, 21-річна Ганна Борисюк закінчила КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Зірка привітала доньку з випускним, а також розповіла, що Ганна тепер гратиме з нею в одній виставі.

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