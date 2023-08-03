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В семье Ольги Сумской произошло горе

В семье Ольги Сумской произошло горе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
20к
Время на прочтение
2 мин
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В семье Ольги Сумской произошло горе

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Артистка рассказала о потере близкого человека.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками грустной новостью.

У себя на странице в Instagram звезда сообщила, что ушел из жизни ее свекр, отец ее мужа Виталия Борисюка Николай Петрович Борисюк. Сумская в фотоблоге разместила снимок, на котором позирует со своим свекром и сестрой мужа:

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк… Глубокие соболезнования Виталику и сестре Наталье… Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной", – написала в соцсети Сумская.

Ольга Сумская со свекром, мужем и его сестрой / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская со свекром, мужем и его сестрой / Фото: instagram.com/olgasumska

В свою очередь, поклонники выразили соболезнования семье Сумской:

  • Светлая память. Пусть покоится в мире... Самые искренние соболезнования семье
  • Ольга, примите самые искренние соболезнования вашей семье. Теперь ваш свекор ангел, который будет вас оберегать с неба
  • Сочувствую... Трудно пережить эту войну пожилым людям

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала, что ее дочь, 21-летняя Анна Борисюк закончила КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого. Звезда поздравила дочь с выпускным, а также рассказала, что Анна будет теперь играть с ней в одном спектакле.

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Дата публикации
Просмотры
20к
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