Оля Полякова с 18-летней дочерью похвастались фигурами в одинаковых купальниках

Украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам о своем отдыхе в Италии, где находится с 18-летней дочерью Марией.

На странице в Instagram звездная мама разместила несколько снимков, сделанных на территории живописного отеля, где они остановились. На фото Полякова с дочерью предстают в одинаковых, изумрудных купальниках. Пляжный наряд хорошо подчеркнул фигуры родственниц.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как рассказала Полякова, в это долгожданное путешествие оно собиралась еще 26 февраля 2022 года. Однако полномасштабное вторжение 24 февраля россии в нашу страну изменило планы артистки.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Но, как выяснилось, курорт до сих пор держал за Поляковой место, поэтому исполнительница решила воспользоваться этой возможностью и побыть на детокс-отдыхе:

"И вот мы с Машей здесь! Знаю что некоторые скажут не ко времени, а я скажу, мы так устали, что я просто должна здесь быть. Вода лечебная, диета с высокой кухней, спокойствие, магниевые ванны, крутое спа... Это то, чего сейчас всем не хватает, я не исключение!" – прокомментировала Полякова.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой Мария поделилась редким фото своей младшей сестры, 11-летней Алисы. Маша ошеломила, как выросла девочка.

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