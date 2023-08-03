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Алла Мазур показала знак сверху, что Украина победит: "Природа за нас"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Алла Мазур показала знак сверху, что Украина победит: "Природа за нас"

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущая поделилась фото, которое ей с передовой отправили защитники.

Ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поделилась с поклонниками символическим фото о победе Украины, которое ей прислали с передовой.

На странице в Instagram Мазур разместила несколько снимков, на которых запечатлено украинское небо. Между облаками четко виднеется сине-желтый флаг. Как отметила ведущая, даже природа за Украину:

"Передовые позиции, Купянское направление. Сине-желтый флаг Украины. Точно, что природа за нас! P.S. Прислали с фронта сегодня. Недоверчевые могут увеличить фото и рассмотреть в деталях", – подписала кадры Мазур.

Алла Мазур показала знак свыше о победе Украины / © instagram.com/allamazurofficial
Алла Мазур показала знак свыше о победе Украины / Фото: instagram.com/allamazurofficial
Алла Мазур показала знак свыше о победе Украины / © instagram.com/allamazurofficial
Алла Мазур показала знак свыше о победе Украины / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Подписчики страницы ведущей поддержали ее в том, что это действительно знак свыше, что Украина победит:

  • Все будет Украина! Вот что это значит
  • Скоро будет победа
  • Даже Господь Бог показывает, что все будет Украина
  • За нас даже небо и все высшие силы
  • Господь посылает нам знаки!

Напомним, ранее Алла Мазур рассказала, что на войне погиб ее близкий родственник. Не стало племянника ведущей Александра Серого. Он был сыном двоюродной сестры Аллы Мазур. Защитнику было 32 года.

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Дата публикации
Просмотры
1479
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