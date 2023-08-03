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У Рівненській області на міні підірвався тракторист: деталі (фото)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Рівненській області на міні підірвався тракторист: деталі (фото)

У Рівненській області на міні підірвався трактор / Фото: Віталій Коваль/Facebook

Тракториста доправили до лікарні із попереднім діагнозом контузія.

На Рівненщині, в прикордонній смузі, на міні підірвався тракторист, який працював у полі. 

Про це передають поліція Рівненської області і очільник обласної ВА Віталій Коваль.

47-річний чоловік проігнорував огороджувальні стрічки, попереджувальні та заборонні таблички, виїхав за безпечну межу, де підірвався.

Ситуація сталася, коли тракторист працював у полі / © Національна поліція Рівненської області
Ситуація сталася, коли тракторист працював у полі / Фото: Національна поліція Рівненської області

За словами голови ОВА, ситуація сталася в полі, коли водій розвертався.

На щастя, тракторист залишився живий. Його доставили до лікарні із попереднім діагнозом контузія. Життю чоловіка нічого не загрожує.

Загрози життю 47-річному трактористові немає / ©
Загрози життю 47-річному трактористові немає

"Вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані", – попередив Коваль.

У Рівненській області на міні підірвався трактор / © Віталій Коваль/Facebook
У Рівненській області на міні підірвався трактор / Фото: Віталій Коваль/Facebook

Нагадаємо, що у травні цього року на Рівненщині на міні вже підривався трактор. Тоді один чоловік загинув, ще один був травмований.

Раніше президент Володимир Зеленський повідоляв, що понад 170 тисяч квадратних кілометрів України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.

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Дата публікації
Перегляди
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