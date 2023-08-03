У Рівненській області на міні підірвався тракторист: деталі (фото)

На Рівненщині, в прикордонній смузі, на міні підірвався тракторист, який працював у полі.

Про це передають поліція Рівненської області і очільник обласної ВА Віталій Коваль.

47-річний чоловік проігнорував огороджувальні стрічки, попереджувальні та заборонні таблички, виїхав за безпечну межу, де підірвався.

Ситуація сталася, коли тракторист працював у полі / Фото: Національна поліція Рівненської області

За словами голови ОВА, ситуація сталася в полі, коли водій розвертався.

На щастя, тракторист залишився живий. Його доставили до лікарні із попереднім діагнозом контузія. Життю чоловіка нічого не загрожує.

Загрози життю 47-річному трактористові немає

"Вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані", – попередив Коваль.

У Рівненській області на міні підірвався трактор / Фото: Віталій Коваль/Facebook

Нагадаємо, що у травні цього року на Рівненщині на міні вже підривався трактор. Тоді один чоловік загинув, ще один був травмований.