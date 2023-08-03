У Рівненській області на міні підірвався тракторист: деталі (фото)

Тракториста доправили до лікарні із попереднім діагнозом контузія.
На Рівненщині, в прикордонній смузі, на міні підірвався тракторист, який працював у полі.
Про це передають поліція Рівненської області і очільник обласної ВА Віталій Коваль.
47-річний чоловік проігнорував огороджувальні стрічки, попереджувальні та заборонні таблички, виїхав за безпечну межу, де підірвався.
За словами голови ОВА, ситуація сталася в полі, коли водій розвертався.
На щастя, тракторист залишився живий. Його доставили до лікарні із попереднім діагнозом контузія. Життю чоловіка нічого не загрожує.
"Вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки – заміновані", – попередив Коваль.
Нагадаємо, що у травні цього року на Рівненщині на міні вже підривався трактор. Тоді один чоловік загинув, ще один був травмований.
Раніше президент Володимир Зеленський повідоляв, що понад 170 тисяч квадратних кілометрів України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.
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